Четверг, 24 Декабря 2020 19:02

АрмИнфо. В отношении экс-министра культуры и молодежи Армении Асимк Погосян возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Армении, Асмик Погосян объявлена в розыск.

Согласно источнику, Асмик Погосян помимо должности министра культуры, занимала пост зампредседателя <Армянской общественной организации культурного сотрудничества с зарубежными странами> (АОКС). Организации было безвозмездно предоставлено здание на земельном участке, расположенным по адресу ул. Абовяна , 3. При содействии председателя данной организации, которым на тот момент являлся бывший Посол Армении в Израиле, это здание было переведено в собственность организации, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям.

Затем здание и земельный участок, оцененные в 201.000.000 драмов, как депозит были вложены в капитал учрежденной по решению Совета общественной организации некоего ООО. Таким образом, общественная организация стала собственностью ООО. После, с целью передачи имущества, полученного преступным путем, 100% акций ООО были отчуждены посредством формальной сделки на $550.000 в пользу оффшорной компании на Виргинских островах, которая была зарегистрирована на имя родственника Асмик Погосян. Таким образом, была сделана попытка сложным преступным путем узаконить имущество.

Сообщается, что в отношении бывшего посла Армении в Израиле (Имя посла не указывается. Официально посольство было открыто летом 2020 г

- Ред.) возбуждено уголовное дело и в качестве меры пресечения выбран

залог в размере 20 млн. драмов.