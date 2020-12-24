Четверг, 24 Декабря 2020 18:11

АрмИнфо.В последнее время в России усилились настроения, что противостояние между Арменией и Азербайджаном нас не касается, что это не наша война. Об этом в ходе обсуждения, организованного Cоюзом армян России, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам депутата, на Кавказе Армения должна стать российским Израилем. Об этом также заявлял первый премьер-министр Армении Вазген Манукян. <Вопрос также в том, насколько мы выполняем свою роль в данном вопросе, я считаю, что не во всех случаях>,- заметил он.

Затулин подчеркнул, что у Турции на Кавказе постоянно растут аппетиты. Более того, между Москвой и Анкарой есть противоречия. Турция не признала Крым и имеет противоречия с Россией в Сирии.

<В этом плане разговоры о том, что у нас должны быть одинаково хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном затуманивают реальность. В России есть люди, тот же Максим Шевченко, который откровенно злорадствует из-за поражения армян в арцахской войне.

Поймите меня правильно, я не призываю искать врагов народа, но нужно знать людей, которые нас обманывают. Эти люди изначально заявляли, что Россия не должна принимать участия в карабахских событиях, а сейчас ликуют в связи с присутствием российских миротворцев в Арцахе>, - заметил депутат.