Четверг, 24 Декабря 2020 16:35

АрмИнфо.Чем дольше Никол Пашинян будет занимать пост премьер-министра Армении, тем больше мы потеряем. Об этом в ходе акции протеста перед зданием правительства заявил кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

Манукян заметил, что Пашинян разрушил страну и виноват в том, что сегодня происходит позорная демаркация границ. <Если бы Пашинян ушел в отставку раньше, мы бы не потеряли территории в Сюнике. Сейчас границы будут определены, Пашинян заключит с Азербайджаном договор и нам придется в будущем возвращать границы Армении. Пашинян преступник и должен сидеть в тюрьме>, - заметил кандидат в премьеры.

Также Манукян подчеркнул, что более неудачного человека чем Пашинян, в качестве премьера, невозможно себе представить. Политик заметил, что сейчас народ находится в депрессии и многие испытывают разочарование. Манукян отметил, что не стоит сдаваться, нужно принять участие в акциях протеста и сместить нынешнюю власть.