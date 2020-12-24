Четверг, 24 Декабря 2020 16:14

АрмИнфо.Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев по итогам ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.

"Основная задача проводимой гуманитарной операции - скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения. Со своей стороны МЧС России на регулярной основе входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры Нагорного Карабаха и его потребностей", - приводятся в сообщении МЧС России слова Зиничева.

Уточняется, что глава МЧС России в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении - с премьер-министром Николом Пашияном и министром МЧС Андраником Пилояном. "В ходе встреч стороны отметили, что работа между ведомствами строится на основе двухсторонних соглашений между правительствами государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - добавляется в сообщении.

Кроме того, стороны поблагодарили друг друга за оказываемую помощь в работе Международного центра гуманитарного реагирования и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Зиничев также отметил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах автомобильным транспортом доставлено около 300 тонн гуманитарных грузов, а также переброшен отряд гуманитарного разминирования МЧС России. Помимо этого, завершена поставка почти 1200 тонн гуманитарных грузов по железной дороге.