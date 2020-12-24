Четверг, 24 Декабря 2020 15:22

АрмИнфо. "Мы выполняем функции, возложенные на нас законом", - заявил 24 декабря журналистам после завершения заседания правительства Армении заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян. Тем самым, он ответил на вопрос о том, выполнят ли полицейские приказ, если премьер-министр скажет, что хочет "увидеть реки крови".

В этом контексте замначальника Полиции отметил, что приказ премьер-министра - это не закон. Он добавил, что за время своей службы от премьер-министра подобного приказа не поступало.

Напомним, что бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян ранее заявил, что во время прошлогодних событий в Иджеване Никол Пашинян сказал тогдашнему начальнику Полиции РА Валерию Осипяну, что хочет "видеть реки крови" в Иджеване.

Фиданян напомнил, что сам не был участником этого разговора, и был такой приказ или нет, следует спросить у тех, кто там присутствовал.

Говоря об отставках высокопоставленных сотрудников Полиции, Ара Фиданян заметил, что многие увольняются по личным причинам, отказавшись сообщить о них. Он добавил, что полиция - это аполитичная структура.