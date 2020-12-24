Четверг, 24 Декабря 2020 15:12

АрмИнфо.Решение по Карабаху – одно из важнейших, принятых президентом страны Владимиром Путиным, заявил на сегодняшней итоговой пресс-конференции руководитель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Достижение договоренностей с руководителями Азербайджана и Армении о полном прекращении боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта стало одним из самых важных решений, принятых президентом РФ Владимиром Путиным, и позволило избежать трагедии. Это позволило остановить кровопролитие и сохранить человеческие жизни, удалось предотвратить трагедию", - приводит ТАСС слова спикера Госдумы.

По его словам, если бы эти соглашения не были подписаны, то Россия получила бы "в непосредственной близости огромную проблему". "Но самое главное - люди могли погибнуть, трагедия разыгралась бы очень серьезная. Именно благодаря тому, что президент смог посадить за стол переговоров противоборствующие стороны и выйти на эти решения, сегодня мы говорим об урегулировании ситуации, о мирных процессах. Это очень важно и для нашей страны, и для жизни граждан, которым угрожала опасность", - подчеркнул Володин.