Четверг, 24 Декабря 2020 15:05

АрмИнфо.В Армении объявляется призыв на действительную военную службу. Решение об этом принято на заседании правительства РА 24 декабря.

"Объявить зимний призыв на обязательную воинскую и альтернативную службу рядового состава граждан мужского пола с 25 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, которым исполняется 18 лет до 31 декабря 2020 года включительно, а также тех граждан, отсрочка от призыва на обязательную воинскую службу рядового состава которых истекает до 31 декабря 2020 года включительно", - говорится в решении кабмина.

Кроме того, мобилизации подлежат врачи мужского пола в возрасте до 35 лет из офицерского состава резерва Вооруженных сил. Срок службы - 2 года. Мобилизации подлежат до 70 врачей- специалистов. В тоже время 31 декабря 2020 года будет осуществлена демобилизация военнослужащих офицерского состава резерва, которые прошли обязательную военную службу.

В соответствии с тем же решением, уклонисты из офицерского состава резерва будут подвергнуты уголовному преследованию. По завершении мобилизации их материалы будут отправлены в соответствующий отдел Следственного комитета Армении для возбуждения уголовных дел. Если гражданин, подлежащий мобилизации, находится за рубежом, то МИД обязуется организовать его возвращение в Армению посредством дипломатических представительств.