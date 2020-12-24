Четверг, 24 Декабря 2020 14:54

АрмИнфо.. Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров, Россия рассчитывает в этом вопросе на усилия в том числе президентов Франции и США. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила на своей итоговой конференции спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"За скобками статус Нагорного Карабаха, это требует дополнительных переговоров. Мы, безусловно, рассчитываем на усилия ОБСЕ, президента Франции, США и других государств, которые вовлечены в процесс нагорнокарабахского урегулирования. Еще предстоит очень сложная работа", - сказала Матвиенко.

По ее словам, этот конфликт "тлел, разгорался, длился более тридцати лет, не находил решения".

"Мы остановили жертвы, не допустили дальнейшей эскалации конфликта, новых человеческих жертв. Это было очень непростое соглашение (Трехстороннее заявление - Ред.), его достичь было очень нелегко. Поверьте, я знаю, что это дни и ночи тяжелой, напряженной согласительной работы. Сегодня именно российские миротворцы в зоне конфликта удерживают это соглашение, не позволяют нарушить его условия, вернуться к вооруженным столкновениям, способствуют налаживанию мирной жизни, возвращению беженцев", - добавила спикер Совфеда.

"Сегодня миротворцы России воспринимаются и одной, и другой стороной, а также жителями Азербайджана и Армении как усилия братского народа по оказанию содействия в окончательном урегулировании этого конфликта", - сказала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что "Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты и на пространстве СНГ, и в любых других странах. Но мы всегда готовы оказать содействие, поддержку, если нас об этом попросят, но мы не навязываем свою точку зрения, не пытаемся какими-то подрывными действиями влиять на ту или иную ситуацию, хотя хорошо знаем и понимаем, что многие процессы, в том числе на постсоветском пространстве, происходят с явным вмешательством целого ряда государств. И это и приводит к очень серьезным последствиям ".