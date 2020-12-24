Четверг, 24 Декабря 2020 14:45

АрмИнфо. В ближайшие дни в Армению поступит оборудование для установки второй поточной линии по определению тел погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Об этом 24 декабря на заседании правительства РА заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, оборудование уже закуплено, и находится на пути в Армению. В целом, как заметил глава правительства, возвращение военнопленных и заложников, тел погибших, а также определение судеб пропавших без вести, являются сегодня одной из самых главных задач. Исполнительная власть работает над решением этой проблемы в ежедневном режиме.

Вопрос заключается в том, что данный процесс несовместим с публичностью. Еще одной проблемой является идентификация тел погибших, в том числе, с использованием ДНК. Задействование второй поточной линии позволит значительно продвинуться вперед в данном вопросе.

В свою очередь, министр здравоохранения РА Арсен Торосян сообщил, что с установкой новой линии процесс опознания тел погибших будет удвоен. "Это сложный и многокомпонентный процесс ", - подчеркнул министр.

Отметим, что по положению на сегодняшний день обнаружены села 1069 военнослужащих. Накануне в результате поисковых работ в Гадрутском и Джабраильском районе были обнаружены тела еще 8 армянских военнослужащих. Поисковые работы продолжаются в Гадруте, Шуши, Джабраиле и Зангелане.