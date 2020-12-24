Четверг, 24 Декабря 2020 14:37

АрмИнфо. Между участниками акции протеста и несколькими людьми, представившимися родственниками попавших в плен завязалась перепалка.

Во время мирной акции протеста на площадь подошло несколько человек, заявивших, что являются родственниками пленных и азербайджанцы не освобождают их детей из плена, потому что в Армении проходят акции протеста. Весьма агрессивные граждане стали призывать полицию и граждан собраться и разогнать мирную акцию протеста.

Несмотря на то, что представители оппозиции несколько раз попытались объяснить, что вопросы по обмену пленными занимается правительство, агрессивно настроенные граждане продолжали требовать возвращения пленных. В итоге, завязалась перепалка и родственники попавших в плен перешли в наступление, но полиция воспрепятствовала намечающейся драке. Полиция стала стеной между протестующими и гражданами, которые заявили, что якобы они являются родственниками пленных