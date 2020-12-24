Четверг, 24 Декабря 2020 14:36

АрмИнфо. Азербайджанцы требуют село Воротан Сюникской области, если так пойдет и дальше мы потерям нашу государственность. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

Она отметила, что как депутат от Сюника требует, чтобы министр обороны Армении срочно отправился в область. <Министр обороны Вагаршак Арутюнян заявляет, что границы Сюника защищены. Вместе с тем, СНБ Армении раздает нашим гражданам номера, по которым им следует звонить в случае пленения. Вы думаете азербайджанцы дадут пленным телефон?>,- задалась вопросом депутат.

Зограбян заметила, что Азербайджану сданы главные высоты Сюника. <Если кому-то кажется, что все закончилось, то эти люди глубоко заблуждаются. Скоро будет новая война, Турция не откажется от своей идеи по созданию Великого Турана. Если у власти останется Никол Пашинян, скоро мы потеряем всю нашу Родину. Давайте все вместе защитим Сюник. Если Пашинян останется у власти, мы потерям нашу независимость>,- заключила депутат.