Четверг, 24 Декабря 2020 14:35

АрмИнфо.В Армении будут отменены административные штрафыза дорожные нарушения для участников боевых действий в Карабахе. Правительство РА на заседании 24 декабря одобрило поправки в Кодексе об административных правонарушениях, которые в неотложном порядке будут рассмотрены на внеочередном заседании Национального Собрания РА.

По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Фиданяна, от выплат будут освобождены граждане Армении и Арцаха, принимавшие участие в

боевых действиях, и которым до 27 декабря были выписаны, или будут выписаны административные штрафы.

Ара Фиданян также отметил, что предлагаются еще два регулирования. "Первое - принятие закона об амнистии административных штрафов, примененных за ряд нарушений, законопроект уже готов. Второе - применение, обусловленное крайней необходимостью, регулируемое уже имеющейся статьей 17 Кодекса об административных правонарушениях. В этом случае можем применить ее положения. Какой из этих двух вариантов будет применим, тот мы готовы реализовать", - заявил он.