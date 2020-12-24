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АрмИнфо. Оппозиция Армении, требующая отставки Никола Пашиняна собралась у здания правительства. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Отметим, что с раннего утра полиция Армении перекрыла улицу Мелик Адамян, не допустив окружения здания правительства с этой стороны. На сегодня намечено заседание правительства и власть делает все возможное, чтобы оно не сорвалось.Участник акции протеста, член партии АРФ <Дашнакцутюн> Арцвик Минасян заявил, что министры должны работать на благо народа, но сейчас они выполняют антинародные требования.
Перед центральным входом в правительство в несколько рядов стоит полицейский кордон. Член партии АРФД Гегам Манукян отметил, что если министрам удалось через задний ход проникнуть в здание, то выйти они точно не смогут. Манукян призвал держать здание правительства заблокированным.
Несмотря на все усилия оппозиции заседание правительства все же стартовало.
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|Сотрудники полиции подвергли приводу сына бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игоря Хачатурова
|Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров
|Премьер: В ближайшие дни в Армению поступит оборудование для установки второй линии по определению тел погибших в ходе боевых действий в Карабахе
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|Ситуация на улице Мелик Адамян резко обострилась., полиция применяет силу в отношении мирных демонстрантов
|В Ереванской общине Арабкир появится новая улица
|Политик: Над регионом сгущаются тучи
|Оппозиция Армении, требующая отставки Никола Пашиняна собралась у здания правительства
|Карабахские дети получат на новогодние праздники по 20 тысяч драмов
|В Армении увеличатся ставки отчислений гражданами страны в Фонд страхования военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлено 702 новых случая заражения коронавирусом
|Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
|Артак Бегларян назначен руководителем аппарата президента Карабаха
|МИД РА: Миссия ЮНЕСКО будет способствовать усилиям по сохранению культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава КГД Армении Эдвард Оганесян избран председателем КСРНС СНГ
|Адвокат: Принято решение о задержании полковника полиции Саята Шириняна
|МКГ: Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван
|Премьер-министр Армении и министр ЧС России обсудили сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций
|Главы МИД Армении и России обсудили реализацию трехстороннего соглашения по Арцаху
|В он-лайн формате состоялся шестой армяно-российский молодежный форум
|Главы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничества
|Ваге Энфиаджян и Тьери Рибо обсудили деятельность МККК после прекращения военных действий в Арцахе
|Оппозиция предлагает завтра заблокировать здание правительства и не допустить проведения заседания кабмина
|Глава СК Армении и военный прокурор ЮВО РФ обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес
|СК: Гарник Исагулян задержан по подозрению в призыве к насилию
|Сейран Оганян: Если власть в стране не сменится, наши поражения будут носить систематический характер
|Гегам Манукян: Власть продавшая Арцах должна понести наказание, борьба продолжается
|Прогноз: Подписав "пограничный" документ, Пашинян автоматически признает территориальную целостность Азербайджана
|Испанский город Торремолинос признал Геноцид армян
|Мэра Каджаряна Парамазяна вызвали в СК за похищение человека; он считает это политическим преследованием
|Генрих Мхитарян: На примере Аркадия Андреасяна воспитывалось не одно поколение футболистов, в том числе, и мой отец
|Профессор: В существующих условиях разговоры о сотрудничестве на Южном Кавказе беспочвенны
|IDBank присоединился к инициативе Ворлд Вижн Армения «Секретный Санта»
|Артак Бегларян: Количество без вести пропавших среди гражданских лиц насчитывает около 40 человек
|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении запускает новые платежные карты для детей и тинэйджеров
|ЕС предоставит Армении дополнительный грант в размере 24 миллионов евро для поддержки правительства РА в борьбе с COVID-19
|Иран и Азербайджан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Эдмон Марукян уверен, что сменить власть путем уличных протестов больше никому не удастся
|Артак Бегларян переходит на работу в исполнительную власть Республики Арцах
|Применение в Армении некоторых ограничений на употребление табачных изделий будет отложено на 1 год
|Глава ПА: Армению на международной арене должен представлять президент
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