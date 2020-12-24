Четверг, 24 Декабря 2020 12:55

АрмИнфо. Оппозиция Армении, требующая отставки Никола Пашиняна собралась у здания правительства. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Отметим, что с раннего утра полиция Армении перекрыла улицу Мелик Адамян, не допустив окружения здания правительства с этой стороны. На сегодня намечено заседание правительства и власть делает все возможное, чтобы оно не сорвалось.Участник акции протеста, член партии АРФ <Дашнакцутюн> Арцвик Минасян заявил, что министры должны работать на благо народа, но сейчас они выполняют антинародные требования.

Перед центральным входом в правительство в несколько рядов стоит полицейский кордон. Член партии АРФД Гегам Манукян отметил, что если министрам удалось через задний ход проникнуть в здание, то выйти они точно не смогут. Манукян призвал держать здание правительства заблокированным.

Несмотря на все усилия оппозиции заседание правительства все же стартовало.