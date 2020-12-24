Четверг, 24 Декабря 2020 12:54

АрмИнфо.Карабахские дети получат на новогодние праздники по 20 тысяч драмов. Решение об этом принято на заседании правительства Армении 24 декабря.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Месропа Аракеляна, программа будет распространена на детей, родившихся после 1 января

2015 года. Средства будут перечисляться посредством "Армпочты" и "Арцахпочты", в зависимости от места нахождения детей. Министр выразил признательность сотрудникам возглавляемого им ведомства,

поскольку данная инициатива принадлежит им. Средства будут предоставлены со счетов премиального фонда и заработной платы сотрудников Министерства труда и социальных вопросов РА.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что по известным причинам новогодних мероприятий в республике не будет, но это не означает, что дети должны быть обделены возможностями посещения новогодних представлений в театрах страны. Он указал на ряд программ, которые осуществляет правительство РА. В частности, реализуется программа, содействия прописанным в Карабахе гражданам, рассчитанная на 87 тысяч бенефициаров. На эти цели направлены 6.4 млрд драмов. На программу содействия жителям Карабаха, оказавшимся вне досягаемости от своих населенных пунктов 2 тысячи бенефициаров) , будет направлено 600 млн драмов. Кроме того, за выплату пенсий за декабрь жителям Арцаха будет использовано 940 млн драмов, а на выплату заработной платы - 3.1 млрд драмов. За оплату расходов жителей НКР за коммунальные услуги выделено около 1 млрд драмов. В процессе реализации находятся еще 8 программ, отчет о выполнении которых будет представлен позже. Как заметил Никол Пашинян, все эти программы и мероприятия полностью укладываются в логику "дорожной карты", опубликованной им 18 ноября