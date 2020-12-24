Четверг, 24 Декабря 2020 12:23

АрмИнфо. В Армении увеличатся ставки отчислений гражданами страны в Фонд страхования военнослужащих. Поправки в Гражданском кодексе и в законе "О компенсации нанесенного жизни и здоровью военнослужащих ущерба в ходе военных действий" одобрены на заседании правительства РА 24 декабря. Пакет будет представлен на внеочередном заседании Национального Собрания РА.

По словам министра юстиции РА Рустама Бадасяна, законопроектом предусмотрено ввести полу- прогрессивную шкалу выплат. Так, лица с заработной платой до 100 тысяч драмов будут выплачивать в Фонд страхования военнослужащих 1,5 тысячи драмов, до 200 тысяч драмов - 3 тысячи драмов, и так далее, влоть до 15 тысяч драмов для граждан с ежемесячной заработной платой свыше 1 млн драмов.

Необходимость в этом, как заметил министр, обусловлена дефицитом средств, вызванном последствиями боевых действий в Карабахе.

Еще одним изменением регулируются вопросы, связанные с пропавшими без вести военнослужащими в ходе боевых действий. Ныне действующим

законом, семьи, не имеющие в течение года сведений о своих родных и близких, имеют право обратиться в суд о признании их пропавшими без вести, и, тем самым, получить право на получение компенсаций. Теперь этот срок сокращен до 3 месяцев. Сокращаются и сроки начала выдачи компенсаций, которые с 6 месяцев снизятся до 3 месяцев. При наличии судебного решения, семьи получат возможность получить компенсацию в размере от 58 до 82 млн драмов, в зависимости от конкретной ситуации. При этом, 10 млн выплачиваются сразу, а остальные - по частям в течение 20 лет.

Также регулируются вопросы, связанные с добровольцами, которые на основании справки, выданной Министерством обороны РА, также смогут воспользоваться средствами Фонд страхования военнослужащих. Отметим, что благодаря собираемым 1000 драмам по данным на начало ноября 2020 года в Фонде удалось накопить 30 млрд. драмов, которые полностью будут направлены семьям погибших или ставших инвалидами в этой войне военнослужащих, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Как сообщал 21 октября 2020 года директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян, Фонд запустил новую инициативу "Сделаем из одного - два" для увеличения сборов в пользу семей погибших, пропавших без вести, получивших инвалидность 1 и 2 степени военнослужащих. В рамках этой инициативы каждый действующий в Армении хозяйствующий субъект или предприниматель получает возможность удвоить ежемесячно выплачиваемые сотрудниками 1000 драмов: добавить со своей стороны еще 1000 драмов за каждого сотрудника. Предусматривается, что компенсация будет предоставлена также семьям пропавших без вести военнослужащих.