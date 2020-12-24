Четверг, 24 Декабря 2020 10:43

АрмИнфо. Cодержание заявления Министерства иностранных дел Азербайджана, обвинившего ЮНЕСКО в предвзятости, указывает на деструктивный подход Баку к вопросу о размещении экспертной миссии ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян на вопрос о том, какова будет реакция МИД РА на данное заявление.

Отметим, что 21 декабря Секретариат ЮНЕСКО публично заявил, что остался только ответ Азербайджана на размещение экспертной миссии

ЮНЕСКО на прилегающих территориях Нагорного Карабаха. После этого МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором обвинил ЮНЕСКО в предвзятости.

В МИД Армении отмечают, что обвинения МИД Азербайджана является не чем иным, как пропагандистской попыткой переложить вину, что

вызывает определенные опасения, указывая на необходимость задуматься над предысторией и подтвердить истину. "Все предыдущие попытки

привлечь ЮНЕСКО к вопросам культурного наследия в контексте нагорно-карабахского конфликта были сорваны самим Азербайджаном. Напомним, что в связи с варварским разрушением хачкаров в Старой Джульфе по просьбе армянской стороны ЮНЕСКО выразила готовность посетить регион, что было отклонено Азербайджаном", - говорится в ответе пресс-секретаря МИД РА.

В нем также отмечается, что Армения и Арцах всегда были в состоянии сохранить свое культурное наследие и с уважением и заботой относились к культурным ценностям других народов и религий. Из последних примеров можно выделить реставрацию в Арцахе в 2019 году Верхней мечети Гоар ага в Шуши. К сожалению, эта взаимность оказалась незаметной для Азербайджана, который на протяжении десятилетий боролся против армянского культурного присутствия в Арцахе, в том числе, путем массового уничтожения памятников.

"Вопрос сохранения культурного наследия играет ключевую роль в нынешнем контексте нагорно-карабахского конфликта, и этот факт нашел отражение в недавних заявлениях, как сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и международного сообщества в целом. Армения приветствует готовность поддержать скорейшее осуществление миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в Арцахе и прилегающих районах, что будет способствовать усилиям по сохранению культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, и предотвращению возможных негативных событий", - говорится в ответе МИД Армении.