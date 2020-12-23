Среда, 23 Декабря 2020 20:30

АрмИнфо. В формате видеоконференции состоялось заседание Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ. Об этом сообщает пресс-служба КГД Армении.

В ходе 27 заседания КСРНС СНГ 23 декабря 2020 года была заслушана информация председательствующей стороны о результатах состоявшихся 21-22 декабря 2020 года заседаниях экспертов КСРНС СНГ, где в соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы изменений в налоговом законодательстве и анализа основных показателей работы налоговых систем государств - участников СНГ; об опыте налогового администрирования страховых (социальных) взносов (платежей) в государствах - участниках СНГ; о налогообложении доходов физических лиц, имеющих двойное гражданство и налоговое резидентство нескольких стран; об опыте и возможностях проведения совместных налоговых контрольных мероприятий в государствах - участниках СНГ; о повышении налоговой определенности в государствах - участниках СНГ, а также о судебной и досудебной практике рассмотрения жалоб налогоплательщиков и другие вопросы.

Рассмотрена информация об итогах тестового обмена в соответствии с Протоколом об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования от 2 ноября 2018 года. Осуществление обмена информацией по налоговым вопросам в электронном виде с компетентными органами государств - участников СНГ станет дополнительным инструментом для сокращения масштабов теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения.

Заслушана информация о деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации как базовой организации государств

- участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения.

Рассмотрено выполнения Плана реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года в части, касающейся деятельности КСРНС СНГ.

Участники заседания были проинформированы о перспективах развития взаимодействия государств - участников СНГ в экономической сфере и связанных с этим задачах КСРНС СНГ на 2020-2021 годы, а также об утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и Решением Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года Плане мероприятий по реализации ее первого этапа (2021-2025 годы) в части, касающейся деятельности КСРНС СНГ.

Признано целесообразным продолжить работу и рассмотреть на очередном заседании КСРНС СНГ вопросы об отчете о деятельности КСРНС СНГ и Информации о деятельности налоговых органов государств - участников СНГ в условиях пандемии COVID-19 и о преодолении ее последствий с целью их представления в 2021 году в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке. Обсуждена тема подготовки и празднования 30-летия СНГ. Утверждены План работы КСРНС СНГ на 2021 год и повестка дня следующего заседания, посвященного тематике повышения эффективности налоговых проверок в государствах - участниках СНГ.

Участники заседания отметили, что развитие сотрудничества в этой области деятельности способствует совершенствованию и гармонизации национального законодательства, регулирующего налоговую политику и налоговое администрирование в государствах - участниках СНГ.

Председателем КСРНС СНГ на очередной период избран председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Оганнисян Эдвард Каренович. Очередное заседание КСРНС СНГ намечено провести во втором полугодии 2021 года в Республике Армения.