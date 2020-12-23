Среда, 23 Декабря 2020 20:22

АрмИнфо. Принято решение о задержании полковника полиции Саята Шириняна. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Арам Вардеванян.

<В Арабкирском отделе полиция сегодня произошла очередная позорная сцена, я не хочу сейчас раскрывать все подробности, но все виновные будут наказаны. Ширинян должным образом явился в следственный орган, но юридическое беззаконие продолжается, и теперь выдан ордер на его задержание. Это очередное политическое преследование . Задержание будет обжаловано>, - подчеркнул Вардеванян.

Как сообщает пресс-служба СК, Ширинян задержан за призывы к насилию, о которых свидетельствует его запись в соцсети Facebook. Ширинян в ней отметил: <Если бы я был лидером протестного движения, то будьте уверены, мы бы предприняли конкретные шаги, хотя я не критикую организаторов, поскольку они избегают кровопролития. Но уже совершенно ясно, что это невозможно без кровопролития>. По факту возбуждено уголовное дело по 226.2 статье УК РА.