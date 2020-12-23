Среда, 23 Декабря 2020 20:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Евгения Зиничева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, премьер-министр высоко оценил деятельность МЧС РФ по восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе, оказанию гуманитарной помощи гражданам и поблагодарил их за эффективное сотрудничество с армянской стороной. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении придает важность непрерывному развитию стратегического сотрудничества с Россией, подчеркнув ключевую роль России в укреплении мира и стабильности в регионе. <Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией во всех сферах, включая безопасность, экономику и гуманитарную сферу>, - сказал премьер-министр, посчитав необходимым разработать и реализовать новые совместные программы в различных сферах.

Евгений Зиничев подробно рассказал о гуманитарной деятельности, проводимой МЧС России в Арцахе, и отметил, что транспортировка гуманитарных грузов и другие работы осуществляются без проблем, в тесном сотрудничестве с армянскими партнерами.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с полной реализацией потенциала Армяно- Российского гуманитарного центра, дальнейшим сотрудничеством в сфере чрезвычайных ситуаций и быстрого реагирования.