Среда, 23 Декабря 2020 19:08

АрмИнфо. Шестой армяно-российский молодежный форум <Новые возможности для молодежи. Перспективы устойчивого развития >в этом году было впервые был проведен он-лайн в связи с эпидемией коронавируса и послевоенной ситуацией.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, заместитель министра образования и науки РА Артур Мартиросян отметил, что цель конференции

- способствовать более тесным контактам молодежи двух стран, создать прочную основу для новых инициатив и совместных программ.

<Главный ресурс динамичного развития страны - это молодежь>, - это четко подчеркнуто в названии конференции: <Новые возможности для молодежи. Перспективы устойчивого развития>. Кроме того, поколение, выросшее в период значительных политических, экономических и социальных изменений, также является ключевым фактором трансформации страны. Установленные дружеские связи будут способствовать развитию долгосрочного сотрудничества, послужат отправной точкой для реализации творческих и новаторских инициатив >, - заметил замминистра.

В ходе конференции обсуждались вопросы реализации start-up проектов, продвижения инновационной активности молодежи в рамках государственной молодежной политики и др.