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 Среда, 23 Декабря 2020 19:05
Ани Мшецян

Главы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничества

Главы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничества

АрмИнфо.  Министр чрезвычайных ситуаций Андраник Пилоян принял прибывшую с официальным визитом в Ереван делегацию во главе с министром гражданской обороны, по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества данных организаций двух стран в связи с реализуемыми в Арцахе гуманитарными программами.

Россия уже отправила в Арцах 290 тонн гуманитарных грузов, 90 тонн грузов прибудут в ближайшее время. Евгений Зиничев отметил, что будет проделана большая работа по поддержке людей в сложных условиях.

Министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян поблагодарил российскую сторону, еще раз подчеркнув масштаб и эффективность проделанной работы. 


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