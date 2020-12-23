Среда, 23 Декабря 2020 18:44

АрмИнфо. Вице-спикер НС Ваге Энфиаджян встретился с новоназначенным главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Тьери Рибо. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Подчеркнув важность деятельности Армянского офиса МККК в этой сложной ситуации, вице-спикер НС выразил также свою признательность делегации Красного Креста за вынесение тел погибших военнослужащих, поисковые работы по обнаружению пропавших без вести и раненых, выяснение судьбы военнопленных и других удерживаемых лиц, а также за содействие пострадавшему гражданскому населению вследствие военных действий азербайджано-турецкой агрессии 27 сентября по всей линии арцахско-азербайджанского фронта.

Тьери Рибо представил подробности проделанной работы после прекращения военных действий. Он сообщил, что представители МККК, как нейтральной и беспристрастной структуры, участвовали в работе по поиску пропавших без вести, обнаружению тел погибших, встречались с армянскими военнопленными, ознакомились с условиями их содержания.

Глава делегации МККК заверил, что организация будет продолжать осуществление своей посреднической гуманитарной миссии.