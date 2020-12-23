Среда, 23 Декабря 2020 18:41

АрмИнфо. Оппозиция Армении предлагает гражданам страны завтра заблокировать здание правительства. Об этом сообщил член партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян.

Манукян сообщил, что завтра в 11:00 состоится заседание правительства и чтобы не допустить этого, следует заблокировать здание правительства. <Я призываю всех наших соотечественников, кому небезразличны Арцах, Сюник, Тавуш, Гегаркуник приходите завтра на митинг>, - призвал Манукян.

По его словам, в 10:00 здание правительства должно быть окружено полностью. <Все входы и выходы должны быть перекрыты. Каждый из нас должен внести свою лепту в нашу победу. Наша сидячая забастовка продолжается, мы остаемся здесь. Завтра ждем всех на площади, это один из самых важных шагов в свержении действующей власти>,- заключил Манукян.