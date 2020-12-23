Среда, 23 Декабря 2020 18:27

АрмИнфо. Руководитель партии <Национальная безопасность>, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности, Гарник Исагулян задержан по подозрению в призыве к насилию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на Youtube, в котором Исагулян заявил, <Человеку, убившему Никола следует присвоить

звание Национального героя или награду в один миллион долларов>. Уголовное дело возбуждено по статье 226.2 УК РА, ведется предварительное следствие.