Среда, 23 Декабря 2020 17:06

АрмИнфо. После вчерашнего митинга правоохранительные органы решили заставить представителей оппозиции замолчать. Об этом в ходе митинга на площади Республики заявил член партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян.

<После вчерашнего митинга представителя Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна вызвали в СК. Возбуждены уголовные дела против мэров Каджаряна и Гориса. Но Сюник не намерен сдаваться, это храбрые люди, которые намерены защитить свои границы и свои дома>,- подчеркнул Манукян.

<Мы не имеем права сдаваться, мы будем бороться до тех пор, пока Пашинян не подаст в отставку. Но надо понимать времени осталось мало. Нужно поспешить, если мы хотим спасти Армению>,- заключил Манукян.