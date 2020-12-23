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АрмИнфо. После вчерашнего митинга правоохранительные органы решили заставить представителей оппозиции замолчать. Об этом в ходе митинга на площади Республики заявил член партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян.
<После вчерашнего митинга представителя Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна вызвали в СК. Возбуждены уголовные дела против мэров Каджаряна и Гориса. Но Сюник не намерен сдаваться, это храбрые люди, которые намерены защитить свои границы и свои дома>,- подчеркнул Манукян.
<Мы не имеем права сдаваться, мы будем бороться до тех пор, пока Пашинян не подаст в отставку. Но надо понимать времени осталось мало. Нужно поспешить, если мы хотим спасти Армению>,- заключил Манукян.
|Глава КГД Армении Эдвард Оганесян избран председателем КСРНС СНГ
|Адвокат: Принято решение о задержании полковника полиции Саята Шириняна
|МКГ: Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван
|Премьер-министр Армении и министр ЧС России обсудили сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций
|Главы МИД Армении и России обсудили реализацию трехстороннего соглашения по Арцаху
|В он-лайн формате состоялся шестой армяно-российский молодежный форум
|Главы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничества
|Ваге Энфиаджян и Тьери Рибо обсудили деятельность МККК после прекращения военных действий в Арцахе
|Оппозиция предлагает завтра заблокировать здание правительства и не допустить проведения заседания кабмина
|Глава СК Армении и военный прокурор ЮВО РФ обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес
|СК: Гарник Исагулян задержан по подозрению в призыве к насилию
|Сейран Оганян: Если власть в стране не сменится, наши поражения будут носить систематический характер
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|Прогноз: Подписав "пограничный" документ, Пашинян автоматически признает территориальную целостность Азербайджана
|Испанский город Торремолинос признал Геноцид армян
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|Генрих Мхитарян: На примере Аркадия Андреасяна воспитывалось не одно поколение футболистов, в том числе, и мой отец
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|IDBank присоединился к инициативе Ворлд Вижн Армения «Секретный Санта»
|Артак Бегларян: Количество без вести пропавших среди гражданских лиц насчитывает около 40 человек
|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении запускает новые платежные карты для детей и тинэйджеров
|ЕС предоставит Армении дополнительный грант в размере 24 миллионов евро для поддержки правительства РА в борьбе с COVID-19
|Иран и Азербайджан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Эдмон Марукян уверен, что сменить власть путем уличных протестов больше никому не удастся
|Артак Бегларян переходит на работу в исполнительную власть Республики Арцах
|Применение в Армении некоторых ограничений на употребление табачных изделий будет отложено на 1 год
|Глава ПА: Армению на международной арене должен представлять президент
|FPWC запускает в Арцахе кампанию по посадке 50 тыс. деревьев
|Координатор оппозиционного движения приглашен в Следственный комитет Армении для дачи показаний
|Эдмон Марукян: ПА предлагает создать следственную комиссию по расследованию войны в Арцахе при участии парламентских и внепарламентских политических сил
|Эдмон Марукян предлагает создать новую российскую базу в Сюникском регионе Армении
|Госминистр НКР: Урон, причиненный противником, просто огромен.
|Умер легендарный чемпион СССР по футболу Аркадий Андреасян
|АрмИнфо среди победителей конкурса ЕАБР
|Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа в Армению
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе завершают разминирование северной окраины Степанакерта
|Участники акции протеста, требующие отставку премьер-министра, провели ночь на площади Республики
|В отношении Гарника Исагуляна возбуждено уголовное дело
|В Армении выявлено 838 новых случаев заражения коронавирусом
|Компании по всему миру прогнозируют двухуровневое преодоление кризиса COVID-19
|Руководители РУСАЛа поздравили арменаловцев
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, КПП Ларс открыт
|Премьер-министр Армении призывает к разговору о будущем страны
|Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор со своим польским коллегой
|Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
|В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха
|Министр обороны Армении ознакомился с организационными и структурными особенности миротворческой бригады МО РА
|Президент Карабаха подписал указы о новых назначениях и увольнениях
|Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в ЕС и ВТО
|МИД: Швеция будет рамках Минской группы продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе
|Полиция РА: Самвел Акопян подал в отставку из-за проблем, возникших в служебных отношениях
|Директор ГСЧС Карабаха посетил 6 военнослужащих Армии обороны, 70 дней находившихся на подконтрольной Азербайджану территории
|ЕСПЧ требует от Азербайджана представить сведения о 62 армянских пленных в окрестностях карабахского села Хцаберд
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Обсуждены вопросы организации работы следственных органов России с учетом миротворческой миссии российских военнослужащих в Арцахе
|СМИ: Израилю необходимо начать дружить с Арменией
|Рубен Меликян: Суд принял решение признать задержание мэра Гориса неправомерным
|Минтруда и соцвопросов разъяснило порядок получения единовременных пособий для пострадавших в результате военных действий граждан
|Артур Казинян: В случае наличия доказательств, генпрокурор готов задержать Никола Пашиняна
|Роcавиация выдала допуск на перелёты из Калининграда в Армению
|Читать больше
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