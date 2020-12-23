Среда, 23 Декабря 2020 16:17

АрмИнфо.Сотрудники IDBank-а, а также все желающие имеют возможность стать «секретным Сантой» для детей, переехавших из Арцаха в Армению.

В филиалах Банка размещены ящики Ворлд Вижн, а также конверты с желаниями арцахских детей, для исполнения которых необходимо положить сумму от 5000 драмов в конверт и опустить в соответствующий ящик. В этом году в дополнение к подарку Ворлд Вижн Армения решила предоставить продуктовые пакеты семьям, пострадавшим от войны. Минимальная цена продуктового пакета составляет 10,000 драмов.

По словам директора по управлению человеческого капитала Марианы Эдилян, сотрудники IDBank-а всегда с большим удовольствием участвуют в таких мероприятиях: «Даже случалось, что конверты с желаниями детей быстро заканчивались, и сотрудники покупали дополнительные подарки для детей. В этом году мы также поместили QR-коды на ящиках, чтобы не только сотрудники, но и наши клиенты имели возможность сделать пожертвование, подарив детям мгновения счастья», - сказала Мариана Эдилян.

Наши исследования показали, что большинство семей, переехавших в Армению из Арцаха с трудностью удовлетворяют свои потребности, и часто даже не думают о новогоднем подарке для детей. Инициатива Ворлд Вижн подарит новогоднее настроение детям, а также обеспечит едой их семьи на две недели», - отметила Гаянэ Мартиросян, советник по вопросам защиты интересов и сотрудничества Ворлд Вижн Армения.

Ящики будут размещены в ереванских филиалах IDBank-а до 28-го декабря: желающие стать «секретным Сантой» просто должны с помощью приложения Idram&IDBank отсканировать QR-код на ящике и сделать пожертвование.

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