Среда, 23 Декабря 2020 15:42

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения), совместно с международной платежной системой Visa, запускает новые карты Teens и Kids.Карты Teens и Kids- удобная и безопасная альтернатива наличным деньгам у ребенка.

Teens и Kids - мультивалютные карты с уникальным молодежным дизайном, которые имеют ряд преимуществ как для юных клиентов, так и для их родителей. Использование платежных карт-это отличная возможность с ранних лет прививать молодёжи финансовую грамотность и самостоятельность.

Детские карты Teens и Kids дают возможность детям/подросткам хранить деньги в нескольких валютах одновременно, осуществлять внутрибанковские и межбанковкие переводы, оплачивать за товары и услуги как в Армении, так и зарубежом, и что особенно приоритетно для этого сегмента- самостоятельно совершать онлайн-покупки. Карты Visa Teens и Kids защищены современной системой безопасности 3D Secure, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности безналичных платежей в интернете. Использование платежных карт предоставляет возможность как обналичивать денежные средства в любое время дня, так и зачислять деньги на карточный счет посредством банкоматов с функцией cash-in бесплатно или платежных терминалов Telcell, EasyPay, Idram, Mobidram, согласно действующим тарифам Банка ВТБ (Армения).

Для держателей карт Teens и Kids предусмотрено проведение различных акций и розыгрышей, также предоставление льгот и скидок в рамках программы лояльности с компаниями-партнерами Банка ВТБ (Армения).

Особенные преимущества карты Teens и Kids для родителей - возможность сокращения риска с наличностью у ребенка, моментально пополнять денежными средствами карточные счета при необходимости, возможность контролировать денежные операции своего ребёнка посредством бесплатного подключения круглосуточной услуги СМС–банк, приложения Мобайл/Интернет банк, банковских выписок.

Карты Visa Teens и Kids могут открываться в качестве основной карты (ребенок/подросток выступает в качестве отдельного клиента Банка) или в качестве дополнительной карты к основной карте родителя.

В первом квартале 2021 года Банк ВТБ (Армения) планирует запустить также виртуальные карты Teens и Kids с целью дистанционного обслуживания клиентов.

Платежные карты Kids рассчитаны для несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 11 лет, карты Teens предусмотрены для клиентов возрастной группы от 12 до 18 лет.

Карты Teens и Kids выпускaются бесплатно, годовое обслуживание- 1900 драмов РА, обналичивание денежных средств в банкоматах Банк ВТБ (Армения)- с комиссией 0,15%. Безналичные платежи в торговых точках, все внутрибанковские и межбанковские переводы в драмах РА - бесплатно.

Действуют ограничения возможного количества наличных и безналичных операций по картам Teens и Kids - до 5 раза в день наличными, до 10 раз безналичными и ограничения максимальной суммы наличных и безналичных операций в течение одного дня- по картам Teen на общую сумму до 100 тыс. драмов РА, по картам Kids- до 50 тыс. драмов РА.

Для открытия карты Teens и Kids необходимо предоставить минимальный пакет документов, удостоверяющих личность (паспорт, социальная карта). Если возраст клиента не достиг 14 лет, необходимо также предоставить документы, удостоверяющие личность родителя. В этом случае все документы подписываются со стороны родителя. Если карта выпускается в качестве дополнительной карты, достаточно предоставить свидетельство о рождении ребенка.

Заказать карту Teens или Kids, не посещая филиал, возможно по следующей ссылке: https://www.vtb.am/ru/online-request/.

Более подробную информацию о платежных картах Teens и Kids можно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/payment-cards#debetovye-karty#, посетив филиалы Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.



Банк контролируется ЦБ РА.