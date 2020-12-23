Среда, 23 Декабря 2020 15:14

АрмИнфо.Европейский Союз предоставит Армении дополнительный грант в размере 24 миллионов евро для поддержки правительства РА в борьбе с COVID-19. Об этом говорится в сообщении делегации ЕС в РА.

Согласно источнику, решение ЕС о выделении дополнительного гранта положительно скажется на разработке среднесрочного плана социально-экономического восстановления в рамках соглашения о сопротивлении пандемии COVID-19, подписанного между ЕС и Правительством Республики Армения. Ассигнования в размере 24 млн евро являются частью общей помощи ЕС в размере 92 млн евро для борьбы с эпидемией COVID-19 в Армении. Они призваны оказать содействие стране в борьбе с кризисом COVID-19 и укреплении экономической и финансовой устойчивости государства. Эта помощь, о которой было объявлено накануне, является дополнением к 35,6 млн евро, предоставленным в прошлом месяце, что открывает дополнительные финансовые возможности для правительства в целях реализации антикризисных мер в области здравоохранения и поддержки уязвимых групп и предприятий, пострадавших от эпидемии COVID-19.

"Мы ценим поддержку Европейского Союза в эти трудные времена и выражаем нашу признательность за конструктивный и быстрый ответ со стороны ЕС на обращение правительства РА. Мы убеждены, что это внесет большой вклад в общее восстановление Армении, помогая правительству преодолеть трудности, вызванные кризисом", - сказал вице-премьер РА Мгер Григорян.

"Европейский Союз и государства-члены ЕС решительно поддерживают Армению в борьбе с эпидемией COVID-19, предоставляя гранты на усилия Армении по укреплению здоровья, социально-экономическому восстановлению и устойчивости. В этом году мы уже предоставили Армении грант в размере около 60 миллионов евро в виде прямой бюджетной поддержки для нейтрализации пандемии, и планируется, что размер помощи будет еще больше. Ожидается, что наша помощь поможет провести важные экономические реформы, сохранить рабочие места и малые предприятия, а также будет способствовать инклюзивному экономическому росту в Армении. Борьба с эпидемией, конечно, еще не окончена, но мы можем победить ее, только объединившись", - сказала глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин.