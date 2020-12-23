Среда, 23 Декабря 2020 15:13

АрмИнфо.Есть политическая воля для расширения отношений между Тегераном и Баку на высшем уровне, заявил руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези, сообщает агентство ИРНА. Он отметил, что граница между Ираном и Азербайджанской Республикой всегда является границей мира и дружбы.

Ваези назвал свою встречу с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым конструктивной, и отметил: <Новая ситуация была сформирована в регионе после прекращения войны между Азербайджаном и Арменией, поэтому мы должны были обсудить двусторонние вопросы>.

Он после своей встречи во вторник сказал журналистам, что Исламская Республика Иран также считает границу с Азербайджанской Республикой границей мира и дружбы, как уже заявил президент страны Ильхам Алиев.

<Мы верим, что сегодня все должны углублять дружественные отношения со странами региона, и проведение трехсторонней встречи между Ираном, Россией и Азербайджанской Республикой, и проведение пятисторонней встречи между Ираном, Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией могут способствовать разрешению возможных разногласий>, отметил

Ваези. Он отметил, что обе стороны на этой встрече обсудили проведение совместной экономической комиссии между двумя странами 16 января 2021 года. <Мы также договорились об ускорении реализации таких совместных проектов, как строительство железной дороги, плотины и электростанций>, добавил он.

Руководитель администрации президента отметил, что даже во время вспышки коронавируса торгово-экономические отношения между двумя странами не были прерваны ни на день, добавив, что обе страны также добились хорошего прогресса в заключении преференциального торгового соглашения. <Мы также обсудили строительство завода по производству автобусов, грузовиков и тракторов>, добавил он.

Шахин Мустафаев также после встречи поблагодарил за принципиальную и конструктивную поддержку и позицию Исламской Республики Иран и сказал: <Лидеры двух стран подняли двусторонние отношения на самый высокий уровень за последние 7 лет>.