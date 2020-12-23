Среда, 23 Декабря 2020 15:11

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения>, депутат Эдмон Марукян уверен, что попытка сменить власть путем уличных протестов больше никому не удастся. Об этом Марукян заявил в ходе пресс-конференции.

Тем не менее, депутат подчеркнул, что он поддерживает оппозиционные партии, которые требуют отставку премьера Армении. <С первых же дней мы подчеркнули, что поддерживаем требование оппозиционных сил о необходимости смены руководства страны. Мы уверены, если бы Пашинян подал в отставку хотя бы в начале декабря, ряд сложных ситуаций и неблагоприятных для Армении решений можно было бы избежать.

Наша фракция полностью поддерживает все акции неповиновения и протесты, но я не верю, что власть в Армении может быть свержена с помощью уличных протестов. Мы считаем, что этот вопрос следует решать в парламенте>,- заметил Марукян.

Он подчеркнул, что на сегодня самое главное перевести правящую фракцию <Мой шаг> в конструктивное русло и заставить сесть за стол переговоров. <Мы вновь намерены провести внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения. Для проведения заседания необходимо, чтобы члены правящего блока явились на заседание Совета парламента. Если они не хотят идти на уступки даже в таком вопросе, то что уж говорить о том, чтобы они избрали нового премьера. И тем ре менее, мы уверены, что договориться с правящей фракцией будет возможно. Я призываю депутатов из фракции <Мой шаг> вести себя конструктивно и сегодня явиться на заседание Совета парламента. Если фракция проявит конструктивный подход, мы сможем начать обсуждение других важных для страны вопросов>,- заключил Марукян.

Отметим, что такой же позиции касательно протестов партия ПА придерживалась и в 2018 году. Тогда, партия входила в парламентский блок <Елк>, состоящую из трех партий. В блок входила партия Никола Пашиняна <Гражданский договор>, <Просвещенная Армения> и партия <Республика>. Тогда представители партий ПА и <Республики> отмечали, что не намерены бороться с властью Сержа Саргсяна на улице, они считали, что власть должна быть изменена в парламенте. Однако, после того, как Никол Пашинян путем уличных протестов достиг успеха, партии на завершающем этапе революции изменили свое мнение и примкнули к нему.