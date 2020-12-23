Среда, 23 Декабря 2020 15:02

АрмИнфо. Применение в Армении некоторых жестких ограничений на употребление табачных изделий будет отложено на 1 год. На заседании комиссии Национального Собрания РА по экономическим вопросам, состоявшимся 23 декабря, было вынесено положительное заключение по представленным поправкам в законе "О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей" и в Кодексе об административных правонарушениях.

Как отметил соавтор представленного пакета, глава комиссии Бабкен Тунян, законопроектом предлагается, в частности, отложить сроком на 1 год запрет на продажу сигарет на открытых витринах. Депутат заметил, что закон необходим для охраны здоровья граждан и его важность не вызывает сомнений. Однако с учетом сложностей, связанных с распространением COVID-19, предлагается отложить запрет еще на один год и ввести его в действие с 1 января 2022 года. В течение данного периода вместе с международными партнерами будет проведена работа по оценке ситуации, после чего будет принято окончательное решение. Обоснования авторов представленного пакета вызвало резко негативную реакцию заместителя министра здравоохранения Лены Нанушян, которая заметила, что ежегодно в республике фиксируется до 5 тысяч случаев заболеваемости, связанных с использованием табачной продукции. Особенно остро эта проблема возникла в период пандемии коронавируса, что привело к напряжению всей системы здравоохранения. Очевидно, считает заместитель министра, что большую часть лиц, подхватившим инфекцию, но скончавшимся по другим причинам, составляют как раз граждане, активно использовавшие табак. Она также выразила несогласие с мнением о том, что пакет нанесет существенный урон предприятиям и сфере торговли. В качестве примера Нанушян привела опыт России, где применяются куда более жесткие меры.

Тем не менее, депутаты проголосовали за рассмотрение вопроса на внеочередном заседании парламента, которое, как ожидается, состоится 24 декабря.

Ранее АрмИнфо сообщало, что предусмотренные законом ограничения распространяются на все виды табачных изделий, а также на смесь для кальяна, нагреваемый табак, электронные сигареты, любые новые или инновационные виды, их заменители. С 1 января 2021 года в стране запрещалась оптовая и розничная продажа жевательного табака, в том числе снюса. Кроме того, нельзя будет употреблять табак в медучреждениях, всех учебных заведениях, детско- юношеских спортивных организациях, на детских игровых площадках и в скверах, на территории недвижимых памятников истории и культуры, в зданиях органов госуправления и местного самоуправления. Не допускается заниматься рекламой, стимулированием продажи и спонсорством табачных изделий.

Отдельные положения закона отсрочены на более длительный срок. В частности, с января 2021 года будет наложен запрет на публичную демонстрацию табачных изделий в торговых залах и объектах общепита, за исключением магазинов беспошлинной торговли аэропортов, употребление табака в объектах гостиничного хозяйства, закрытых рабочих местах вне зависимости от формы собственности, закрытых общественных местах.

С 15 марта 2022 года курение будет запрещено в объектах общественного питания, в том числе под открытым небом - столовых, ресторанах, кафе, барах, буфетах, а с 1 января 2024 года будет внедрена единая упаковка для сигарет без торговой марки, корпоративного логотипа и иных изображений, идентифицирующих производителя.