Среда, 23 Декабря 2020 14:07

АрмИнфо.Армению на международной арене может представлять президент Армен Саркисян. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава фракции <Просвещенная Армения>, депутат Эдмон Марукян.

Депутат объяснил свою позицию тем, что человек, ставший символом капитуляции, не должен представлять Армению за рубежом. Пока вопрос отставки премьер-министра Пашиняна не будет решен, наша партия считает, что Армению должен представлять президент. Марукян подчеркнул, что на последнем заседании стран-членов СНГ Армению никто не представлял. А вот президент Азербайджана как раз присутствовал. <Мы предлагаем наделить президента полномочиями вести переговоры от имени руководства Армении. Более того, наша партия считает, что конституционные полномочия президента также должны быть пересмотрены. Сейчас многие вопросы решаются не в пользу Армении из-за отсутствия эффективного переговорщика>,- заметил он.

Депутат также отметил, что стране следует укреплять отношения с диаспорой. <Перед тем, как начать войну Азербайджан заручился помощью Турции. В то время как в Армении уже много лет делается все возможное, чтобы свести к минимуму задействование диаспоры в ряде вопросов. Представители диаспоры не могут занимать руководящие посты, так как зачастую имеют двойное гражданство. Нам следует отказаться от этого принципа. Нужно дать возможность диаспоре волнее использовать свой потенциал на благо Родины>, - заключил депутат.