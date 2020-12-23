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АрмИнфо.Армению на международной арене может представлять президент Армен Саркисян. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава фракции <Просвещенная Армения>, депутат Эдмон Марукян.
Депутат объяснил свою позицию тем, что человек, ставший символом капитуляции, не должен представлять Армению за рубежом. Пока вопрос отставки премьер-министра Пашиняна не будет решен, наша партия считает, что Армению должен представлять президент. Марукян подчеркнул, что на последнем заседании стран-членов СНГ Армению никто не представлял. А вот президент Азербайджана как раз присутствовал. <Мы предлагаем наделить президента полномочиями вести переговоры от имени руководства Армении. Более того, наша партия считает, что конституционные полномочия президента также должны быть пересмотрены. Сейчас многие вопросы решаются не в пользу Армении из-за отсутствия эффективного переговорщика>,- заметил он.
Депутат также отметил, что стране следует укреплять отношения с диаспорой. <Перед тем, как начать войну Азербайджан заручился помощью Турции. В то время как в Армении уже много лет делается все возможное, чтобы свести к минимуму задействование диаспоры в ряде вопросов. Представители диаспоры не могут занимать руководящие посты, так как зачастую имеют двойное гражданство. Нам следует отказаться от этого принципа. Нужно дать возможность диаспоре волнее использовать свой потенциал на благо Родины>, - заключил депутат.
|ЕС предоставит Армении дополнительный грант в размере 24 миллионов евро для поддержки правительства РА в борьбе с COVID-19
|Иран и Азербайджан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Эдмон Марукян уверен, что сменить власть путем уличных протестов больше никому не удастся
|Артак Бегларян переходит на работу в исполнительную власть Республики Арцах
|Применение в Армении некоторых ограничений на употребление табачных изделий будет отложено на 1 год
|Глава ПА: Армению на международной арене должен представлять президент
|В Ереванском Госуниверситете (ЕГУ) состоялось открытие Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая.
|FPWC запускает в Арцахе кампанию по посадке 50 тыс. деревьев
|Координатор оппозиционного движения приглашен в Следственный комитет Армении для дачи показаний
|Эдмон Марукян: ПА предлагает создать следственную комиссию по расследованию войны в Арцахе при участии парламентских и внепарламентских политических сил
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|Госминистр НКР: Урон, причиненный противником, просто огромен.
|Умер легендарный чемпион СССР по футболу Аркадий Андреасян
|АрмИнфо среди победителей конкурса ЕАБР
|Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа в Армению
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе завершают разминирование северной окраины Степанакерта
|Участники акции протеста, требующие отставку премьер-министра, провели ночь на площади Республики
|В отношении Гарника Исагуляна возбуждено уголовное дело
|В Армении выявлено 838 новых случаев заражения коронавирусом
|Руководители РУСАЛа поздравили арменаловцев
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, КПП Ларс открыт
|Премьер-министр Армении призывает к разговору о будущем страны
|Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор со своим польским коллегой
|Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
|В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха
|Министр обороны Армении ознакомился с организационными и структурными особенности миротворческой бригады МО РА
|Президент Карабаха подписал указы о новых назначениях и увольнениях
|Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в ЕС и ВТО
|МИД: Швеция будет рамках Минской группы продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе
|Полиция РА: Самвел Акопян подал в отставку из-за проблем, возникших в служебных отношениях
|Директор ГСЧС Карабаха посетил 6 военнослужащих Армии обороны, 70 дней находившихся на подконтрольной Азербайджану территории
|ЕСПЧ требует от Азербайджана представить сведения о 62 армянских пленных в окрестностях карабахского села Хцаберд
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Обсуждены вопросы организации работы следственных органов России с учетом миротворческой миссии российских военнослужащих в Арцахе
|СМИ: Израилю необходимо начать дружить с Арменией
|Рубен Меликян: Суд принял решение признать задержание мэра Гориса неправомерным
|Минтруда и соцвопросов разъяснило порядок получения единовременных пособий для пострадавших в результате военных действий граждан
|Артур Казинян: В случае наличия доказательств, генпрокурор готов задержать Никола Пашиняна
|Роcавиация выдала допуск на перелёты из Калининграда в Армению
|Анкара направила 60 представителей военного персонала в Азербайджан
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|Полиция Армении просит представителей оппозиции убрать палатки, митингующие не соглашаются
|Оппозиция предложила представителям фракции <Мой шаг> до 6 часов вечера явиться на площадь Республики
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|Ардшинбанк улучшил условия денежных переводов в Россию по системе SWIFT
|Заместителем мэра Еревана стала Гаяне Мелком Мелкумян
|Участники митинга оппозиции в Ереване окружили здание правительства Армении
|В Армении протестующие начали перекрывать трассы межгосударственного и межрегионального значения
|Аппарат вице-премьера: Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основаниях
|Вазген Манукян призывает армию и полицию Армении присоединиться к оппозиции и спасти Родину
|Совет старейшин мэрии Еревана не включил вопрос об отставке действующего правительства в повестку заседания
|Наира Зограбян: Никол Пашинян вместе с Эрдоганом осуществляют план о создании Великого Турана
|Прогноз: Демаркация границ "на глазок" завершится взрывом
|Граждане, оказавшиеся в окружении в карабахских селах Хин Шен и Мец Шен, находятся в безопасности
|Конгресс призывает администрацию США представить подробный отчет об агрессии в Нагорном Карабахе и вокруг него
|Гегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народ
|Министерство здравоохранения РА призывает медицинское сообщество с честью выполнять свою миссию
|Адвокаты Армении присоединились к митингу оппозиции, они требуют от парламента выразить вотум недоверия Пашиняну
|Омбудсмен: Недопустимо использование должностными лицами лексики, которая способствует углублению нетерпимости в стране
|Раскрывая тайны старой крепости древнего Мерва
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