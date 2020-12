Среда, 23 Декабря 2020 14:04

АрмИнфо. Фонд защиты дикой природы и культурных ценностей (FPWC) в рамках программы <Помощь Арцаху> запустил кампанию <Мы - наши деревья> (We are our Forests) с целью оказать содействие лесам и экосистеме Арцаха.

Согласно сообщению Фонда, в рамках этой кампании в Арцахе будет посажено 50 тыс. деревьев, саженцы которых будут выращены в специально созданном питомнике FPWC с применением метода TCP (Целевая концепция посадки).

Процесс посадки деревьев планируется на октябрь 2021 года, и продлится до ноября.

В рамках кампании <Мы - наши деревья> планируется также провести сбор данных по GPS координатам, что даст возможность иметь более широкую информацию о процессах роста деревьев и проводить соответствующие исследования.

Отметим, что во ходе 44-х дневной войны в Арцахе вооруженные силы Азербайджана интенсивно применяли запрещенные международными конвенциями фосфорные бомбы, которыми уничтожалась военная сила по принципу выжженной земли. Белый фосфор - убийца не только людей, но и природных ресурсов. Эти боеприпасы вызывали многочисленные пожары лесных насаждений.