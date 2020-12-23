Среда, 23 Декабря 2020 14:03

АрмИнфо. Борьба против действующей власти в Армении будет продолжена с большей решимостью. Об этом 23 декабря на своей странице в Facebook написал координатор Движения по спасению родины, представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он отметил, что накануне поздно вечером получил сообщение о том, что его пригласили в Следственный комитет Армении для дачи показаний в рамках готовящихся материалов. "Вероятно, это связано с распространенным вчера Полицией сообщением, согласно которому в моем выступлении во время митинга замечены какие-то непонятные признаки преступления. Сегодня я отправлюсь в Следственное управление по городу Ереван, после чего о процессе проинформирую общественность. Еще раз заявляю, что этими методами нас невозможно заставить замолчать. Борьба продолжается с большей решимостью. Приглашаю всех соотечественников на Площадь Республики в 16:00", - написал Сагателян.