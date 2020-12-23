Среда, 23 Декабря 2020 13:27

АрмИнфо.Сейчас одним из главных вопросов повестки дня является безопасность Сюника. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава фракции <Просвещенная Армения>, депутат Эдмон Марукян.

Марукян подчеркнул, что в результате поражения в войне в Арцахе противник продвинулся гораздо ближе к границам Сюника и азербайджанские позиции находятся очень близко от населенных пунктов региона. Более того, Марукян напомнил, что Азербайджан продолжает увеличивать свой военный бюджет.

<Президент Азербайджана Алиев заявлял, что арцахский вопрос решен, однако, вооружение страны продолжается. Баку готовится к новым авантюрам. Я считаю, что мы можем решить проблему безопасности Сюника подписав соглашение с Россией и разместив в области новую российскую базу. У нас уже есть подобный опыт, как вам известно, в Гюмри функционирует 102 военная база, сейчас необходимо создать новую базу в Сюнике.

В противном случае, даже если мы потратим весь свой бюджет на оборону, ресурсов, чтобы решить вопрос безопасности страны самостоятельно у нас все равно не хватит>, - заключил Марукян.