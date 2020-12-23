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 Среда, 23 Декабря 2020 13:24

Госминистр НКР: Урон, причиненный противником, просто огромен.

Госминистр НКР: Урон, причиненный противником, просто огромен.

АрмИнфо. Урон, причиненный Азербайджану Нагорно-карабахской республике просто огромен, заявил в интервью РИА Новости государственный министр Арцаха Григорий Мартиросян.

Он отметил, что население республики действительно оказались на грани гуманитарного кризиса.  Урон, причиненный в результате военных действий, в первую очередь затронул гражданское население и гражданские объекты, в том числе объекты инфраструктуры, собственность граждан, а также другие элементы, которые обеспечивают нормальную жизнь населения.

Сейчас ведутся работы, чтобы дать ему оценку в денежном выражении, но уже можно сказать, что он сопоставим с объемом ВВП республики за несколько лет. Это в первую очередь касается таких сфер, как сельское хозяйство, энергетика.

По его словам, из-за того, что большая часть территорий в результате военных действий отошла противнику или была захвачена, экономика Республики Арцах лишилась большей части сельскохозяйственных земель и объектов энергетики, не говоря о том, что большая часть собственности граждан - объекты недвижимости, личная и сельскохозяйственная техника

- также была либо уничтожена, либо осталась вне контроля.

Как итог - восстановление экономики республики после нанесенного ей урона займет еще долгое время. <За последние годы нам удалось выйти на довольно неплохие экономические показатели.  Скажем, в 2019 году объем нашего ВВП на душу населения превысил 4,8 тысячи долларов, что по сравнению со странами региона выше среднего. Теперь, очевидно, мы вынуждены исходить если не с нулевых, то с очень низких позиций. Я думаю, нам понадобится довольно много времени, если не лет, чтобы восстановить те показатели, которые уже были достигнуты. Однако, я уверен, мы этого добьемся>, - подчеркнул госминистр.

Работы по восстановлению будут вестись из нескольких источников по многим направлениям. Это бюджетные и внебюджетные средства, благотворительные фонды, помощь диаспор, а также другие источники, которые предлагают нам подобную помощь.

Говоря о миссии российских миротворцев в восстановлении жизни в республике, Мартиросян отметил, что, Россия, несомненно, уже сегодня оказывает необходимое содействие для восстановления главных объектов разрушенной противником инфраструктуры. <В какой-то момент мы почти остались без энерго- и газоснабжения, а также связи. В работах по восстановлению главных магистральных каналов энергоснабжения нам большую помощь оказала миротворческая миссия России, базирующаяся в Арцахе. Из-за того, что часть этих магистралей проходила по территории, близкой к границе, или той, которая находится вне нашего контроля, миротворцы оказали нам реальную помощь в обеспечении безопасности, а также техническую, что дало нам возможность оперативно их восстановить. На сегодняшний день они восстановлены почти в полном объеме, и мы уже смогли обеспечить стабильное энергоснабжение и снабжение связью из внешнего мира в республику>, - подчеркнул он.

Затруднившись назвать конкретные сроки для восстановления республики, госминистр, тем не менее, отметил, что ныне открывается возможность с чистого листа развить такие сферы, которые позволят получить более высокие результаты в более сжатые сроки. В первую очередь это касается развития интенсивного сельского хозяйства, новых видов энергетики, некоторых сфер информационных технологий. <Перед нами открывается возможность направить свои усилия в развитие новых высокотехнологичных сфер, которые не требуют больших исходных природных ресурсов. В некоторой степени мы вынуждены так поступить, поскольку на сегодняшний день большая часть ресурсов республики потеряна>, - отметил Мартиросян.

Отвечая на вопрос о том, можно ли однозначно утверждать, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, Мартиросян подчеркнул, что хотел бы на это надеяться: <Однозначно можно сказать то, что без стабильных гарантий безопасности население Нагорного Карабаха не сможет связывать свое будущее с проживанием здесь. За сорок четыре дня войны мы потерпели множество лишений. Тысячи людей погибли и были ранены. Эти раны будут болеть в душе еще долгое время. Поэтому в первую очередь мы должны понимать, что только в случае гарантий отсутствия агрессии или военных действий наши люди смогут связывать свою мирную жизнь со своей родиной. Здесь, несомненно, первоочередную роль будут играть миротворческие силы, присутствующие в Арцахе>.

В результате военных действий порядка 35-45 тысяч граждан НКР лишились крова. Сюда входят и те, кто потерял свои дома в результате артобстрелов, и те, кто лишился их из-за перехода ряда территорий Арцаха под контроль Азербайджана. Большая часть этих людей сегодня находятся в Армении.

<Конечно, чтобы вернуть их, мы должны обеспечить им хотя бы минимальные условия для жизни, быта. Это приоритетная задача правительства. Тем, кто возвращается, мы в срочном порядке

предоставляем временное жилье. Задействуем и вторичный фонд, и гостиницы, и общественные здания. В перспективе мы видим решение этого вопроса в строительстве домов и квартир. Перед нами стоит цель обеспечить жильем всех людей, которые изъявили желание вернуться>, - подчеркнул Мартиросян.

Он отметил, что что для этого понадобится время. Возможно, решение этой задачи будет проходить в два этапа. Первый - расселение в быстровозводимые дома, а в дальнейшем - обеспечение постоянным жильем. Госминистр отметил, что руководство республики также обратились за помощью к правительству России. На сегодняшний день этот вопрос обсуждается.  Часть помощи уже оказана: это и стройматериалы, и предметы первой необходимости, такие как одеяла, и тому подобное.

Большим подспорьем в восстановлении мирной жизни явилось бы восстановление авиасообщения, с учетом того, что сегодня есть лишь одна дорога, соединяющая Арцах с внешним миром. Она находится в довольно сложном состоянии, поэтому налаженное авиасообщение сыграло бы положительную роль в обеспечении стабильности и уверенности в завтрашнем дне у жителей республики. На данный момент пока нет полной ясности по возможности функционирования авиасообщения. Но надежда на это есть. Надежды всех жителей связаны прежде всего с тем, что российским миротворцам удастся наладить устойчивое авиасообщение с внешним миром. Однако какие-то конкретные сроки по данному вопросу Мартиросян пока назвать не смог.

Говоря о эпидемиологической ситуации в НКР, госминистр отметил, что сегодня зарегистрировано несколько десятков человек, болеющих коронавирусом, которые находятся на лечении в стационаре.

<До войны у нас была очень хорошая эпидемиологическая ситуация - не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, и мы эффективно боролись с COVID-19. В дни войны эта борьба отошла на второй план. Вследствие того, что значительная часть населения покинула республику, а затем вернулась, здесь практически не соблюдался масочный режим или какие-либо другие противоэпидемические меры. Естественно, это отразилось на росте заболеваемости и числе смертельных случаев. Ресурсы нашей системы здравоохранения достаточны, чтобы обеспечить текущее лечение больных. Вопрос с вакцинированием пока не обсуждался. Я думаю, мы обязательно обратимся к нему после того, как убедимся на примере других стран, что российская вакцина является эффективной. В первую очередь - по самой России. Как я понимаю, в России вакцинация только должна начаться. Если она зарекомендует себя положительно, почему бы и нет, мы также можем рассмотреть этот вопрос>, - отметил глава правительство Республики Арцах.


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