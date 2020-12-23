Среда, 23 Декабря 2020 13:10

АрмИнфо.Легендарный советский футболист, чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр Аркадий Андреасян скончался в Армении на 73-м году жизни.

"Скончался Аркадий Андреасян. Весь коллектив клуба выражает соболезнования и поддержку родным и близким Андреасяна", - сообщила пресс-служба клуба "Арарат" 23 декабря.

В составе "Арарата" Андреасян стал чемпионом СССР в 1973 году. После завершения карьеры в 1979 году стал тренером.

Свои соболезнования в связи с кончиной футболиста направил премьер­министр РА Никол Пашинян. "С глубокой скорбью узнал о смерти легендарного футболиста ереванского "Арарата" Аркадия Андреасяна. Его роль в развитии армянского футбола неоценима. Андреасян выделялся в составе "Арарате" и в составе сборной СССР, восхищая болельщиков своей игрой. Его многолетняя тренерская работа также заслуживает высокой оценки, многие спортсмены переняли у него богатые футбольные знания. Мои соболезнования членам семьи Аркадия Андреасяна, родным и всем его поклонникам. Его память навсегда останется в наших воспоминаниях", - говорится в послании главы армянского правительства.