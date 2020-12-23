Среда, 23 Декабря 2020 13:07

АрмИнфо. По итогам объявленного VI Открытого творческого конкурса СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век> Евразийского банка развития (ЕАБР) в номинации <Лучшие тематические сообщения информационного агентства> победителем стал главный редактор информационной компании АрмИнфо Александр Аванесов.

Как говорится в официальном сообщении ЕАБР, в этой же номинации призовых мест удостоились также Виталий Жаголкин (Беларусь, Интерфакс Беларусь) и Лидия Исамова (Таджикистан, РИА Новости Таджикистан).

Армянские СМИ фигурируют также в номинации <Лучшая публикация в печатном СМИ>, победителем в которой был признан корреспондент газеты <Голос Армения> Ашот Арамян.

Как отметили в своих выступлениях члены жюри, конкурсные работы отличались качественной работой над контентом, глубиной изучения вопросов, касающихся интеграционных процессов на евразийском пространстве. На порядок выросло количество конкурсных материалов от телевизионных каналов с сюжетами о развитии ЕАЭС.

Приветствуя победителей, в режиме видеоконференции председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов отметил важность средств массовой информации в развитии интеграционных процессов на Евразийском континенте. Вместе с тем, он поблагодарил победителей конкурса за качественную проработку темы евразийской интеграции в конкурсных материалах и пожелал представителям СМИ новых профессиональных побед.

Сообщается, что на конкурс принимались материалы, опубликованные средствами массовой информации стран-участниц Банка: информационными агентствами, газетами, журналами, интернет-изданиями, телеканалами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

К моменту завершения приема заявок ЕАБР получил около 200 конкурсных работы из всех государств-участников Банка. Оценку работ проводил Экспертный совет, в состав которого вошли руководители союзов журналистов всех шести государств-участников Банка. Все работы были предоставлены Экспертному совету в анонимном порядке с целью обеспечения объективности оценки.

Отметим, что среди 200 конкурсных работ были определены победители также в следующих номинациях: <Лучшая публикация в интернет-издании>

- Розалия Шапошник (Таджикистан, Азия-Плюс); <Лучшая публикация по теме гуманитарной интеграции> - Наталия Светлова (Беларусь, Звязда), Лаура Жусупбекова (Казахстан, телеканал Хабар); <Лучший сюжет на ТВ>- Ирина Флюр (Россия, телеканал МИР), Мирбек Молдакунов (Кыргызстан, Ала-Тоо) и Галия Токарева (Казахстан, Хабар 24). Специальными призами были отмечены: Алексей Дзермант, за поиск ценностных оснований евразийской интеграции в книге <Беларусь-Евразия. Пограничье России и Европы>, Виктория Федорова, , за организацию и проведение видеомостов со странами ЕАЭС по актуальным вопросам евразийской интеграции и Алевтина Донских, за цикл публикаций по теме евразийской интеграции в газете <Деловой Казахстан>.

Впервые в рамках конкурса учреждена специальная номинация Евразийской экономической комиссии <Лучшая публикация о работе бизнеса в ЕАЭС>, победителем в которой стала Александра Василькова (Кыргызстан, Вечерний Бишкек).

Напомним, что Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.