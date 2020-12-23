Среда, 23 Декабря 2020 13:06

АрмИнфо.Сообщения СМИ о том, что подразделения вооруженных сил Азербайджана взорвали газопровод Иран-Армения, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур РА.

"Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа в Армению. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию, не вызывать ненужную панику в обществе", говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня сайт Politik.am распространил сообщение, согласно которому якобы азербайджанская армия взорвала газопровод, представив видео, распространенное ВС врага.

Газопровод Иран-Армения сдан в эксплуатацию в 2007 году. Экспортируемый в Армению газ перерабатывается в электроэнергию, которая поставляется в Иран из расчета 3 кВт. ч за 1 кубометр природного газа.