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 Среда, 23 Декабря 2020 13:06
Александр Аванесов

Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа в Армению

Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа в Армению

АрмИнфо.Сообщения СМИ о том, что подразделения вооруженных сил Азербайджана взорвали газопровод Иран-Армения, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур  РА.

"Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа в Армению.  Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию, не вызывать ненужную панику в обществе", говорится в сообщении  ведомства.

Ранее сегодня сайт Politik.am распространил сообщение, согласно которому якобы азербайджанская армия взорвала газопровод, представив видео, распространенное  ВС  врага.

 

Газопровод Иран-Армения сдан в эксплуатацию в 2007 году. Экспортируемый в Армению газ перерабатывается в электроэнергию, которая поставляется в Иран из расчета 3 кВт. ч за 1 кубометр природного газа.


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