Среда, 23 Декабря 2020 11:16

АрмИнфо. “Все гениальное – просто” – под таким заголовком ведущее российское издание альманах “Управление производством” опубликовало итоги конкурса РУСАЛа “Улучшения года – 2020”.

В число победителей вошло и оригинальное техническое предложение сотрудников АРМЕНАЛа. Его авторам - начальнику смены Левону Мардяну, перемотчику рулонов Артему Джрагацпаняну и слесарю-ремонтнику Петросу Петросяну присуждены ценный приз и денежные премии.

“Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы решили не отказываться от проведения конкурса «Улучшения года». Участие в нем стимулирует персонал смотреть более широко на возникающие проблемы, решать вопросы любой сложности и направленности. Чтобы стать победителем, недостаточно стандартных решений. Необходимы креативные идеи, новые подходы – только такие люди становятся лидерами”, - сказал директор департамента развития Бизнес-системы РУСАЛА Дмитрий Кибалин.

Авторов лучших реализованных идей по видеосвязи поздравили генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт и генеральный директор АО "НПК" Дмитрий Бондаренко.