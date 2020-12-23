Среда, 23 Декабря 2020 10:29

АрмИнфо.Сегодня говорить о будущем - один из самых важных вопросов. Об этом 23 декабря на своейстранице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, говорить о будущем важно даже с точки зрения решения текущих проблем, потому что у каждой проблемы есть несколько решений, из которых иногда невозможно выбрать, если вы не определились, какое будущее вы видите, какое будущее хотите построить. "Общественно-политический дискурс должен когда-нибудь перейти на этот уровень", - считает глава армянского правительства.

Отметим, что армянская оппозиция после сообщения о подписании трехстороннего соглашения от 10 ноября проводит митинги и шествия, требуя отставки премьер-министра. Накануне в Ереване прошел многочисленный митинг , после завершения которого его участники остались ночевать в палатках, установленных на площади Республики. Оппозиционеры заявили, что продолжат акции неповиновения сегодня, 23 декабря.