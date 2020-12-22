|Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор со своим польским коллегой
|Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
|В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха
|Министр обороны Армении ознакомился с организационными и структурными особенности миротворческой бригады МО РА
|Президент Карабаха подписал указы о новых назначениях и увольнениях
|Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в ЕС и ВТО
|МИД: Швеция будет рамках Минской группы продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе
|Полиция РА: Самвел Акопян подал в отставку из-за проблем, возникших в служебных отношениях
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Обсуждены вопросы организации работы следственных органов России с учетом миротворческой миссии российских военнослужащих в Арцахе
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|Рубен Меликян: Суд принял решение признать задержание мэра Гориса неправомерным
|Минтруда и соцвопросов разъяснило порядок получения единовременных пособий для пострадавших в результате военных действий граждан
|Артур Казинян: В случае наличия доказательств, генпрокурор готов задержать Никола Пашиняна
|Роcавиация выдала допуск на перелёты из Калининграда в Армению
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|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
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|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|Ардшинбанк улучшил условия денежных переводов в Россию по системе SWIFT
|Заместителем мэра Еревана стала Гаяне Мелком Мелкумян
|Участники митинга оппозиции в Ереване окружили здание правительства Армении
|В Армении протестующие начали перекрывать трассы межгосударственного и межрегионального значения
|Аппарат вице-премьера: Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основаниях
|Вазген Манукян призывает армию и полицию Армении присоединиться к оппозиции и спасти Родину
|Совет старейшин мэрии Еревана не включил вопрос об отставке действующего правительства в повестку заседания
|Наира Зограбян: Никол Пашинян вместе с Эрдоганом осуществляют план о создании Великого Турана
|Прогноз: Демаркация границ "на глазок" завершится взрывом
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|Омбудсмен Армении осудил угрозы в отношении священника из Сисиана, который отказался пожимать руку премьеру
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АрмИнфоСегодня по инициативе посольства Республики Казахстан в Армении состоялась видеоконференция с участием представителей научных учреждений и организаций Казахстана и Армении, посвященная творчеству и наследию всемирно известных просветителей и гуманистов Востока - 1150-летию Аль-Фараби и 175-летию Абая.
Посольство Казахстана в Армении любезно предоставило редакции АрмИнфо отчет о состоявшемся мероприятии.
|Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор со своим польским коллегой
|Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
|В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха
|Министр обороны Армении ознакомился с организационными и структурными особенности миротворческой бригады МО РА
|Президент Карабаха подписал указы о новых назначениях и увольнениях
|Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в ЕС и ВТО
|МИД: Швеция будет рамках Минской группы продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе
|Полиция РА: Самвел Акопян подал в отставку из-за проблем, возникших в служебных отношениях
|Директор ГСЧС Карабаха посетил 6 военнослужащих Армии обороны, 70 дней находившихся на подконтрольной Азербайджану территории
|ЕСПЧ требует от Азербайджана представить сведения о 62 армянских пленных в окрестностях карабахского села Хцаберд
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Обсуждены вопросы организации работы следственных органов России с учетом миротворческой миссии российских военнослужащих в Арцахе
|СМИ: Израилю необходимо начать дружить с Арменией
|Рубен Меликян: Суд принял решение признать задержание мэра Гориса неправомерным
|Минтруда и соцвопросов разъяснило порядок получения единовременных пособий для пострадавших в результате военных действий граждан
|Артур Казинян: В случае наличия доказательств, генпрокурор готов задержать Никола Пашиняна
|Роcавиация выдала допуск на перелёты из Калининграда в Армению
|Анкара направила 60 представителей военного персонала в Азербайджан
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|Полиция Армении просит представителей оппозиции убрать палатки, митингующие не соглашаются
|Оппозиция предложила представителям фракции <Мой шаг> до 6 часов вечера явиться на площадь Республики
|Омбудсмен Арцаха подал в отставку
|Ардшинбанк улучшил условия денежных переводов в Россию по системе SWIFT
|Заместителем мэра Еревана стала Гаяне Мелком Мелкумян
|Участники митинга оппозиции в Ереване окружили здание правительства Армении
|В Армении протестующие начали перекрывать трассы межгосударственного и межрегионального значения
|Аппарат вице-премьера: Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основаниях
|Вазген Манукян призывает армию и полицию Армении присоединиться к оппозиции и спасти Родину
|Совет старейшин мэрии Еревана не включил вопрос об отставке действующего правительства в повестку заседания
|Наира Зограбян: Никол Пашинян вместе с Эрдоганом осуществляют план о создании Великого Турана
|Прогноз: Демаркация границ "на глазок" завершится взрывом
|Граждане, оказавшиеся в окружении в карабахских селах Хин Шен и Мец Шен, находятся в безопасности
|Конгресс призывает администрацию США представить подробный отчет об агрессии в Нагорном Карабахе и вокруг него
|Гегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народ
|Министерство здравоохранения РА призывает медицинское сообщество с честью выполнять свою миссию
|Адвокаты Армении присоединились к митингу оппозиции, они требуют от парламента выразить вотум недоверия Пашиняну
|Омбудсмен: Недопустимо использование должностными лицами лексики, которая способствует углублению нетерпимости в стране
|Раскрывая тайны старой крепости древнего Мерва
|Армения и Карабах приумножат усилия по преодолению социально-экономической ситуации в Карабахе
|Прогноз: Регион ожидает широкомасштабная война
|Премьер: За принятие Закона Об административно-территориальном делении Армении в 2010 году проголосовали РПА, ППА и АРФД
|В Армении выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом
|Оппозиционный депутат премьер-министру РА: Какое имеет отношение административная граница к государственной границе?
|Генпрокуратура: В ходе следствия слова Мовсеса Акопяна о прекращении мобилизации не подтвердились
|Премьер-министр РА: Прежняя национальная элита Армении желает реванша
|В места постоянного проживания в Нагорном Карабахе уже вернулось около 43 тыс. беженцев
|В Армении ожидается резкое похолодание
|В Армении есть закрытые автодороги
|СК Армении возбудил 882 уголовных дела по фактам дезертирства и невыполнения приказов
|Азербайджан увеличивает бюджетные расходы на оборону и безопасность
|Министр обороны дал разъяснения родными военнослужащих, взятых в плен в районе Хин Тагер - Хцаберд
|Вазген Манукян: Мы должны попытаться вновь ввести карабхский вопрос в поле урегулирования Минской группы
|Лавров и Байрамов обсудили задачи реализации трехстороннего Заявления по Карабаху
|Стипендии Мэра Москвы получат 15 студентов армянских ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Студенты армянских вузов получат стипендию Мэра Москвы
|Омбудсмен Армении осудил угрозы в отношении священника из Сисиана, который отказался пожимать руку премьеру
|Наира Зограбян сообщила, что мэр Гориса обвиняется в организации беспорядков
|С.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено
|В.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий
|Читать больше
|Прогноз: Регион ожидает широкомасштабная война
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