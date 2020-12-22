Вторник, 22 Декабря 2020 20:37

АрмИнфо. 22 декабря министр иностранных дел РА Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как передает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки, выразив обоюдную готовность предпринять практические шаги по укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было упомянуто также о расширении сотрудничества в рамках партнерства Армения - ЕС. В этом контексте Ара Айвазян особо подчеркнул важность Восточного партнерства как эффективной платформы для сотрудничества, основанного на общих ценностях.

Касаясь вопросов региональной безопасности и стабильности, армянский министр всесторонне представил своему коллеге агрессию Азербайджана против народа Арцаха при непосредственном участии Турции, и шаги, предпринятые для устранения последствий. Обе стороны подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.