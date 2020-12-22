Вторник, 22 Декабря 2020 20:19

АрмИнфо. Уважаемые клиенты! В последнее время увеличилось число случаев мошенничества. Неизвестные люди, представляясь сотрудниками благотворительных организаций и входя в квартиры людей, обманом берут телефоны, заполняют необходимые данные, даже фотографируют этого человека и, подавая заявку на кредит, перечисляют сумму на собственные счета.

Учитывая тот факт, что в нашей действительности телефон является важнейшим объектом хранения Вашей личной информации, во избежание мошенничества, просим Вас не давать свой телефон посторонним лицам, не разрешать им выполнять какую-либо транзакцию, тем более, не сообщать им личные данные.

Просим также быть осторожными в случаях с посредниками, предлагающими кредиты через социальные сети или по другим каналам, особенно, когда они просят Вас предоставить пароль и PIN-код Вашего Idram.

В целях обеспечения Вашей финансовой безопасности просим придерживаться следющих правил:

Не разрешайте никому выполнять переводы с Вашего Idram-кошелька, банковской карты или счета онлайн/мобильного банкинга. Не сообщайте никому Ваши данные: имя пользователя и пароль/PIN код банковской карты, приложения или сайта мобильного банкинга. Не предоставляйте номер, копию или фотографию Вашего паспорта, данные банковской карты или другую секретную информацию сайтам неизвестного происхождения. Перед тем, как выполнить перевод, внимательно проверьте все данные, даже если Вам пишут и просят о помощи с социальной страницы Вашего друга или знакомого.

В случае возможного мошенничества просим немедленно обратиться в Банк, позвонив по номеру 010 593333.