Вторник, 22 Декабря 2020 19:45

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы о новых назначениях и увольнениях.

Как передает пресс-службы главы Карабаха, Арарат Оганджанян освобожден от должности министра здравоохранения, а Микаел Айриян назначен министром здравоохранения Карабаха.

Камо Агаджанян указом президента назначен представителем президента Республики Арцах в Республике Армения по особым поручениям, сложив с него полномочия директора Службы национальной безопасности Карабаха. Ашот Акопджанян назначен представителем президента Республики Арцах по особым поручениям, сложив с себя полномочия начальника Полиции Карабаха.

По собственному заявлению освобождены от должности советники президента Эмиль Бабаян, Карен Нерсисян и Рузанна Саркисян.