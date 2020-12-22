Вторник, 22 Декабря 2020 18:40

АрмИнфо. Полиция Армении предоставила разъяснения касаемо прекращения полномочий заместителя командующего войсками полиции Самвела Акопяна, тем самым опровергнув озвученные во время митинга оппозиции, где было заявлено о его, якобы, несогласии с политикой правительства. <Сегодня на оппозиционном митинге было сказано, что Самвел Акопян подал в отставку, однако представленные причины не соответствуют действительности. Самвел Акопян сложил свои полномочия из-за проблем, возникших в служебных отношениях>, - говорится в источнике.

Отметим, что на своей странице в Фейсбук Самвел Акопян сообщил, что уходит в отставку. В частности, он подчеркнул, что в последние дни совершается попытка втянуть войска полицейских в политические процессы, а в диалоге с обществом использовать их в качестве дубинки, с тем, чтобы решить узколичностные политические вопросы. <Моей единственной задачей во время службы в полицейских войсках было установление верховенства закона, сохранение чести офицера. Призываю своих коллег оставаться верными своей присяге и служить Закону и интересам общества>, - написал он.