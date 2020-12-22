Вторник, 22 Декабря 2020 18:38

АрмИнфо. 22 октября директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха, генерал-майор Карен Саркисян посетил 6 военнослужащих Армии обороны, проходящих лечение в Республиканском медицинском центре, которые 70 дней находились на подконтрольной Азербайджану территории.

Как передает пресс-служба ГСЧС, директор службы оценил подвиг героев и поблагодарил их за исключительную силу воли. Поинтересовавшись состоянием здоровья военнослужащих, Карен Саркисян выразил готовность поддержать их в любом вопросе.

Следует отметить, что в результате поисковых операций на подконтрольных противнику территориях 20 декабря армянские военнослужащие смогли вернуться на армянскую сторону благодаря усилиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, российской миротворческой миссии в Арцахе и Международного комитета Красного Креста.