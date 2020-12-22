Вторник, 22 Декабря 2020 18:01

АрмИнфо. Военный прокурор РА, заместитель генерального прокурора РА Ваге Арутюнян 22 декабря принял находящихся с рабочим визитом в Армении военного прокурора Южного военного округа Российской Федерации Сергея Коломиеца и начальника военно- следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу Сергея Арефьева.

Как передает пресс-служба генеральной прокуратуры РА, приветствуя гостей, Ваге Арутюнян высоко оценил продолжающееся эффективное сотрудничество между прокуратурами РА и РФ на высоком уровне, которое исходит из духа дружественных и стратегических отношений между двумя странами. Военный прокурор РА добавил, что размещение российских миротворческих сил в Республике Арцах значительно расширяет гарантии безопасности арцахских армян, создает основания для ослабления общей напряженности на линии соприкосновения. Ваге Арутюнян отметил, что присутствие российских миротворческих сил в Арцахе является дополнительным импульсом для более тесного сотрудничества, рабочих встреч и оперативного решения возникающих проблем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации работы следственных органов России с учетом миротворческой миссии, которую выполняют российские военнослужащие в Арцахе, а также методы взаимодействия прокуратуры и следственных органов РА в правовой сфере.