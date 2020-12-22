Вторник, 22 Декабря 2020 17:55

АрмИнфо. Израилю необходимо принять новую стратегию поведения в изменившейся обстановке и начать дружить с Арменией, не прекращая дружбы с Азербайджаном. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Шуфутинский в своей статье на Аlgemeiner, которое приводит издание <Военное обозрение>.

Автор предлагает Израилю проводить более сбалансированную политику в регионе, предложив дружбу Армении, но не отказываясь от своего союзника Азербайджана. Причиной этого называется Турция, которая из друга Израиля превратилась в геополитического соперника.

<Она открыто поддерживает ХАМАС, сокрушает курдских союзников Израиля и стремится исламизировать Азербайджан, отправляя сирийских джихадистов сражаться с Арменией от его имени. Анкара также посягнула на экономические газовые интересы Израиля в Средиземноморье. Иерусалиму пора отказаться от опасений оскорбить Анкару и признать Геноцид армян>,- пишет автор.

Кроме того, Иерусалим должен принять решение отказаться или нет от поставок оружия Азербайджану. После заключения мира с Бахрейном и ОАЭ Израиль уже не сильно зависит от азербайджанской нефти, поэтому в случае отказа от поставок оружия Баку Иерусалим не сильно заденет отказ в поставке бакинской нефти. Существует и другой вариант - не отказываясь от поставок оружия Азербайджану, начать поставки оружия Армении в том же качестве и количестве, что поможет сохранить баланс между странами в случае нового военного конфликта. По убеждению автора, в случае, если Израиль сможет установить хорошие отношения с Баку и Ереваном, он может выступить в качестве миротворца в данном регионе, значительно уменьшив влияние Турции и Ирана. Таким образом, за счет Израиля увеличится влияние США и Франции и уменьшится России, чьими союзниками являются турки и иранцы.

<Если Иерусалим хочет противостоять Анкаре, ему нужно как можно больше союзников. И если Израиль должен быть светом для народов, он должен установить золотой стандарт, когда дело касается признания геноцида>, - заключил автор.