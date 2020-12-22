Вторник, 22 Декабря 2020 17:49

АрмИнфо. Суд принял решение признать задержание мэра Гориса Аруша Арушаняна неправомерным. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил бывший омбудсмен Арцаха Рубен Меликян.

Меликян сообщил, что Арушанян будет освобожден. Отметим, что ранее Следственный комитет Армении сообщил, что Арушаняну предъявлено обвинение по 178 (Мошенничество - Ред.), 308 (Злоупотребление служебным положением - Ред.), 315 (Должностная халатность), 133 (Незаконное лишение свободы из личных побуждений), 322 (Самоуправство- Ред.) статьям УК РА.

20 декабря мэр Гориса призвал Сюникцев перекрыть дороги и не допустить приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Напомним, что граждане Сюника недовольны новой демаркацией границ с Азербайджаном